Загрузка ядерного топлива на первом блоке БелАЭС планируется в июле - Минэнерго

Во время брифинга

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Загрузка ядерного топлива на первом энергоблоке Белорусской АЭС, с которой начинается физический пуск, планируется в июле нынешнего года, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк сегодня на видеобрифинге в пресс-центре БЕЛТА.

"По графику, предоставленному генподрядчиком, такая готовность будет обеспечена в июле", - отметил Михаил Михадюк.

Сейчас идет подготовка к физическому пуску. Как подчеркнул замминистра, все работы выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов, спешки нет.

"Безопасность атомной станции для нас главный приоритет. Пока мы не убедимся, что готовы технологически (готов персонал, все здания, сооружения, физическая защита объекта), мы на этот этап не пойдем", - сказал Михаил Михадюк.

Минэнерго Беларуси 6 мая сообщило о доставке ядерного топлива на площадку АЭС. Партия для начальной загрузки в реактор первого энергоблока БелАЭС изготовлена на Новосибирском заводе химконцентратов (входит в топливную компанию Росатома "ТВЭЛ").

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" (АСЭ). Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго - в 2021-м.-0-

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Беларусь обсуждает с РФ корректировку условий кредита на БелАЭС, документы на стадии согласования "Финансирование сооружения атомной станции идет в плановом порядке, без каких-либо ограничений и задержек", - добавил заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.