Заявки на поставку нефти на НПЗ Беларуси в апреле поданы на около 1 млн т

31 марта, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Компании России подали заявки на поставку нефти в апреле на НПЗ Беларуси в объеме около 1 млн т, однако к настоящему времени маршрутных поручений на поставку нет. Об этом журналистам сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"В настоящий момент на апрель подано заявок от российских нефтепроизводителей 633 тыс. т на Мозырский НПЗ и 375 тыс. т на Полоцкий НПЗ (ОАО "Нафтан". - Прим. БЕЛТА)", - сказал Игорь Демин.

Как сообщалось БЕЛТА, на белорусские НПЗ в апреле поступит 1-2 млн т нефти, танкерные поставки через порты в Одессе и Клайпеде планируется сохранить. Поставки от крупных нефтяных компаний из России остановлены 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене.

На белорусские НПЗ в апреле поступит 1-2 млн т нефти - "Белнефтехим" "Задача на апрель - 2 млн т, минимум - 1 млн т, меньше нельзя. Танкерные поставки через порты Одессы и Клайпеды будут сохраняться. Продолжаем переговоры с Россией, не прекращаем их и по другим направлениям", - сказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Как пояснял первый вице-премьер Дмитрий Крутой, Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах.-0-