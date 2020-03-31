Заявки на поставку нефти на НПЗ Беларуси в апреле поданы на около 1 млн т

31 марта, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Компании России подали заявки на поставку нефти в апреле на НПЗ Беларуси в объеме около 1 млн т, однако к настоящему времени маршрутных поручений на поставку нет. Об этом журналистам сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.
"В настоящий момент на апрель подано заявок от российских нефтепроизводителей 633 тыс. т на Мозырский НПЗ и 375 тыс. т на Полоцкий НПЗ (ОАО "Нафтан". - Прим. БЕЛТА)", - сказал Игорь Демин.
Как сообщалось БЕЛТА, на белорусские НПЗ в апреле поступит 1-2 млн т нефти, танкерные поставки через порты в Одессе и Клайпеде планируется сохранить. Поставки от крупных нефтяных компаний из России остановлены 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене.
Как пояснял первый вице-премьер Дмитрий Крутой, Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах.-0-