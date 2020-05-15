Заявки на участие в первой виртуальной выставке Made in Belarus #AgroFood можно подать до 25 мая

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки от предприятий на участие в первой виртуальной выставке белорусских производителей Made in Belarus #AgroFood принимаются до 25 мая, сообщили БЕЛТА на предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Выставка откроется 16 июня и станет интерактивной экспозицией виртуальных стендов белорусских предприятий. На каждом стенде будут расположены виртуальные образцы продукции, видеоролики, деловые предложения. Посетители стендов смогут пообщаться с представителем предприятия с помощью текстового чата. Вся информация будет представлена на русском и английском языках.

В павильоне Agro будут представлены сельскохозяйственная техника и оборудование, технологии и разработки в сфере сельского хозяйства, удобрения и средства защиты растений, павильон Food продемонстрирует продукты питания и напитки.

Ожидается, что выставку посетят более 5 тыс. представителей деловых кругов и государственных структур Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины - стран, выбранных организатором мероприятия для проведения таргетированной рекламы и продвижения. "В то же время уже сейчас к выставке проявляют интерес представители бизнеса из Китая и стран Латинской Америки, поэтому есть основания ожидать, что аудитория мероприятия включит и ряд других стран", - пояснили в "Белинтерэкспо".

Посещение выставки - бесплатное (с обязательной регистрацией).

Во время выставки пройдет Международный аграрный онлайн-форум, где обсудят ситуацию в сельскохозяйственной и внешнеторговой сфере с участием представителей государственных органов и предприятий из различных стран.

Организатор серии виртуальных выставок Made in Belarus Online - предприятие "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты, которое за время своего существования провело свыше 250 выставок и экспозиций в 60 странах. Первая виртуальная выставка Made in Belarus #AgroFood проводится при поддержке и участии отраслевых министерств и бизнес-ассоциаций Беларуси и других стран.

В июле и августе 2020 года ”Белинтерэкспо“ БелТПП планирует также провести виртуальные выставки Made in Belarus #Build и Made in Belarus #TechMach, где планируется демонстрация продукции, услуг и научных разработок в области строительства и деревообработки, машиностроения и металлообработки, электротехники, автоматизации, приборостроения, добывающей промышленности, нефтехимии и экологии.-0-

Фото предприятия "Белинтерэкспо" БелТПП