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23 декабря 2020, 15:47

Заявленные инвестиции резидентов "Великого камня" оцениваются в более чем $1,2 млрд

Фото из архива
Фото из архива

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявленные инвестиции резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" оцениваются в более чем $1,2 млрд. Об этом сообщил посол Китая в Беларуси Се Сяоюн сегодня на открытии Китайско-белорусского центра сотрудничества в области научно-технических достижений в "Великом камне", передает корреспондент БЕЛТА.

"Великий камень" постепенно превращается в современный парк с полной инфраструктурой и комплексными инвестиционными условиями. На сегодня в качестве резидентов зарегистрированы 68 компаний из 14 стран с общим объемом заявленных инвестиций более $1,2 млрд", - отметил Се Сяоюн.

По его словам, несмотря на пандемию COVID-19, развитие индустриального парка не остановились, руководство и резиденты парка объединили усилия в борьбе с эпидемией и достигли успехов в строительстве объектов и привлечении инвестиций. В частности, при строительстве Китайско-белорусского центра сотрудничества в области научно-технических достижений удалось преодолеть трудности, связанные с ограничением передвижения людей и транспортировки материалов.

"Ввод центра в эксплуатацию будет активно способствовать созданию возможностей для развития и роста высокотехнологичных, инновационных, научно-исследовательских предприятий различных стран", - уверен посол.

Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Крутой отметил, что индустриальный парк в 2020 году работал очень успешно. "Результаты являются довольно высокими на фоне даже всей остальной экономики: $75 млн экспорта, $300 млн уже освоенных инвестиций, практически тысяча созданных рабочих мест, Br2,5 тыс. - средняя заработная плата", - сказал Дмитрий Крутой.

Открытый сегодня Китайско-белорусский центр сотрудничества в области научно-технических достижений он назвал очень важным и знаковым объектом.

"Из 68 резидентов парка, которые на сегодня зарегистрированы, 12 относятся именно к сфере науки, инноваций, новых, абсолютно уникальных разработок. Это почти 20%. Если бы в структуре инвестиций нашей экономики соблюдалась такая пропорция, я думаю, мы имели бы совершенно другую отдачу и другое качество инвестиционного процесса в республике. Парк создавался для реализации проектов преимущественно пятого и шестого укладов, самых новейших разработок и инноваций, и он выполняет свою миссию", - считает Дмитрий Крутой.

По его словам, во время второго этапа развития парка и освоения территории в 850 га здесь планируется создать умный город - экологичный, с нестандартными решениями, внедрением передовых инноваций в сфере телекоммуникаций, информационных, мобильных, беспилотных технологий, искусственного интеллекта, квантовых вычислений.

Китайско-белорусский центр сотрудничества в области научно-технических достижений станет первой в парке комплексной площадкой для развития инновационного предпринимательства и научно-технического сотрудничества. Здесь будут размещаться исследовательские лаборатории, зоны для инкубации и акселерации стартапов, центр испытаний и мелкосерийного производства, зал демонстрации научно-технических достижений.

Объект построен на Пекинском проспекте за счет технико-экономической помощи КНР. Пятиэтажное здание общей площадью около 19 тыс. кв.м имеет сложную геометрическую форму в виде математического знака бесконечности.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-

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