Закладка картофеля в стабфонды уже выполнена более чем на 70% - МАРТ

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закладка картофеля в стабилизационные фонды уже выполнена более чем на 70%, сообщила заместитель начальника управления организации торговли и общественного питания - начальник отдела потребительского рынка Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Для гарантированного обеспечения потребительского рынка в межсезонный период продукция закладывается в стабилизационные фонды. Облисполкомы и Мингорисполком самостоятельно определяют объем закладки в стабфонды, перечень поставщиков и хранилищ, ежемесячные графики расходования. На межсезонный период 2020-2021 годов будет закладываться 27 тыс. т картофеля, 35 тыс. т других овощей, 8 тыс. т фруктов. Уже заложено 71% картофеля, 39% других овощей, 70% фруктов. Закладка будет закончена к 15 ноября", - сказала Наталья Мельникова.

По ее словам, доля закладки продукции растениеводства в стабфонды незначительна по сравнению с объемом производства. По картофелю это порядка 2,5%, овощам - 6%, фруктам - 5%. "Объемы закладки у нас в этом году ниже, чем в 2019-м. Одна из причин - поставки в организации торговли по прямым договорам. Повлияли также развитие личных подсобных хозяйств, проведение процедуры закупок бюджетными организациями, наличие собственных хранилищ у сельхозпроизводителей", - отметила представитель МАРТ.

"Со стороны государства принимаются меры, направленные на постоянное наличие свежей плодоовощной продукции и ее продажу населению по доступной цене. Сегодня в магазинах с универсальным ассортиментом товаров свежих овощей и фруктов должно быть до 22 наименований, солений и квашений - до 6, быстрозамороженной продукции - до 45 (в зависимости от типа торгового объекта и его площади). Кроме того, действует государственное регулирование цен. Хочу отметить, что в настоящее время цены на импортируемые фрукты выросли, а на сезонную продукцию снизились на 25%", - обратила внимание Наталья Мельникова.-0-

Фото Андрея Покумейко

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Беларусь обеспечена собственными яблоками почти на 50% "Производство плодов и ягод не в полном объеме обеспечивает внутренний рынок. У нас выращиваются в основном яблоки. Самообеспечение ими у нас составляет 48%. Из практически 3 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств только 40% занимаются производством яблок", - рассказала Наталья Мельникова.