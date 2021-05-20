Закон о селекции и семеноводстве сельхозрастений - новые подходы к правовому регулированию сферы

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 7 мая 2021 года принят закон №102-З "О селекции и семеноводстве сельскохозяйственных растений", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Вводятся новые подходы к правовому регулированию деятельности в области селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений в республике.

Чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны, законом определены правовые и организационные основы создания сортов растений, применяемых в сельском хозяйстве, а также производства и использования их семян.

Как отметили в Минсельхозпроде, требования закона не будут распространяться на физлиц, занимающихся семеноводством сельхозрастений для собственных нужд и не стремящихся к извлечению прибыли.

Среди нововведений - исключение из числа производителей семян сельскохозяйственных растений физлиц, не являющихся ИП. Не прошедшие аттестацию и не включенные в госреестр производителей семян сельхозрастений производители смогут заниматься семеноводством только репродукционных семян сельскохозяйственных растений.

Признаются утратившими силу закон от 2 мая 2013 года №20-З "О семеноводстве" и п.8 ст.2 Лесного кодекса Беларуси.

"Реализация закона будет содействовать развитию в сфере селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений в республике, а также на международном уровне, выполнению международных договоров Беларуси, технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза и иных международно-правовых актов, устранению барьеров в сфере обращения семян при взаимной торговле и повышению экспортного потенциала субъектов хозяйствования страны", - считают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Основные положения закона вступают в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.-0-