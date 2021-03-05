Законодательства стран ЕАЭС в сфере семеноводства планируют унифицировать

5 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня одобрил проект решения Высшего Евразийского экономического совета о перечне мер, направленных на унификацию законодательств государств Евразийского экономического союза в сферах испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений. Об этом по итогам Совета ЕЭК сообщила на брифинге помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Например, в перечень включены меры по унификации состава сведений, предусмотренных в формах документов о сортовых и посевных качествах семян, а также отражаемых на упаковке, требований к категориям семян и их качеству, а также унификация методик сортоиспытаний, методов и схем производства семян", - сказала Ия Малкина.

Предусматривается также формирование общих информационных ресурсов.

"Мы ожидаем, что документ позволит устранить различия в национальных законодательствах, влияющие на взаимную торговлю семенами и препятствующие ускоренному введению в оборот новых перспективных сортов и высококачественных семян", - добавила помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-