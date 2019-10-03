Законодательство Беларуси в области геодезии и картографии усовершенствуют

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют усовершенствовать законодательство в области геодезии и картографии. Об этом председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев проинформировал участников совместного заседания коллегий Госкомимущества и Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (РФ), которое проходит в Казани, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комитета.

По словам Андрея Гаева, в Беларуси назрела необходимость установления единой правовой основы создания национальной инфраструктуры пространственных данных (ИПД), определяющей правила сбора, накопления, использования, хранения и предоставления таких сведений и документов. Решать эту задачу, по его словам, планируется путем совершенствования закона "О геодезической и картографической деятельности".

"Соответствующие предложения в проект плана нормотворческой деятельности на 2020 год уже внесены. Хотя его утверждение ожидается к концу года, подготовительные работы ведутся уже сейчас. В этих целях создана межведомственная рабочая группа, в состав которой включены представители более 20 госорганов и организаций", - отметил руководитель Госкомимущества.

В качестве основы национальной ИПД предлагается законодательно закрепить Государственную геодезическую сеть, Геоинформационный ресурс данных дистанционного зондирования Земли и формируемые на их основе базовые и иные государственные информационные ресурсы и системы.-0-