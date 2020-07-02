Закрытие предприятий во время пандемии осложнило бы ситуацию в промышленности - Харитончик

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закрытие предприятий во время пандемии осложнило бы ситуацию в промышленности. Об этом сказал заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик на выставке "Судьба гигантов", приуроченной ко Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о работе отрасли в период пандемии, Дмитрий Харитончик отметил: решение руководства страны не закрывать предприятия было очень мудрым. "Мы сейчас прекрасно видим, что государства, которые вводили жесткий карантин, не добились, по сути, своей цели. Вирус продолжал распространяться, экономика в некоторых странах оказалась в плачевном состоянии. Идя по пути незакрытия границ и принимая необходимые медицинские меры, мы сделали самое главное: дали возможность предприятиям работать, соответственно, экономика продолжала функционировать, люди получали заработную плату", - пояснил он.

По его словам, эти действия позволили более или менее нормально пройти такой сложный период. "Конечно, еще рано говорить о том, что он завершен. Мы это понимаем. Но тем не менее ситуация, в которой сейчас находится промышленность, вселяет определенную уверенность в том, что переходный период будет не таким тяжелым, каким он мог бы быть, если бы мы полностью остановили, по сути, всю экономику", - сказал замминистра.

Отвечая на вопросы журналистов, какие рынки Минпром считает наиболее перспективными для поставок белорусской техники, Дмитрий Харитончик подчеркнул: "Для нас все рынки интересны. У нас есть сложившиеся рынки продаж, где нашу продукцию знают, ей доверяют, она пользуется спросом. Наша задача эти сильные позиции сохранить и укрепить. Но нам также необходимо двигаться на новые рынки. В частности, ориентироваться и на страны дальней дуги - в Африке, Азии".

Экспозиция техники гражданского назначения проходит в Минске на Октябрьской площади с 2 по 5 июля. Представлены 76 образцов техники отечественных промышленных гигантов, среди которых Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод, "Амкодор", БЕЛАЗ, "Бобруйскагромаш", "Белкоммунмаш", "БЕЛДЖИ". В экспозицию вошли новинки производства, опытные и серийные образцы, а также первые модели, которые сошли с конвейеров легендарных заводов более 65 лет назад.-0-

Фото Рамиля Насибулина и Андрея Покумейко