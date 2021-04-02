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Экономика
02 апреля 2021, 15:40

Закупки лесохозяйственных услуг через БУТБ в I квартале выросли почти на треть

Фото БУТБ
Фото БУТБ

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В I квартале 2021 года закупки лесохозяйственных услуг через Белорусскую универсальную товарную биржу выросли почти на треть, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Услуги в сфере лесного хозяйства на общую сумму Br60,3 млн реализованы в первом квартале на торгах Белорусской универсальной товарной биржи. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 31%. При этом более двух третей от общего объема реализованных услуг пришлось на услуги по лесозаготовке. Всего на торгах БУТБ в настоящее время представлены около 130 видов лесохозяйственных услуг, таких как лесопосадка, распиловка древесины, транспортировка древесного сырья, лесоустройство.

Как пояснили в пресс-службе БУТБ, положительная динамика по реализации лесозаготовительных услуг на биржевых торгах сформировалась под влиянием ряда факторов, среди которых: увеличение потребности отечественных деревообработчиков в древесном сырье, рост популярности биржевой площадки среди частных лесозаготовительных предприятий, а также высокая активность лесных хозяйств, заинтересованных в закупке услуг в области лесного хозяйства по наименьшей цене.

"В связи с бурным развитием деревообрабатывающей отрасли спрос на деловую древесину за последние полгода вырос почти в два раза. Соответственно, для обеспечения деревообработчиков достаточным количеством сырья лесхозам пришлось существенно увеличить объемы лесозаготовки, что и отразилось на сумме сделок по закупке лесозаготовительных услуг через биржевую площадку. Не менее важным стимулирующим фактором послужила возможность приобрести услуги по более выгодным ценам за счет конкуренции между поставщиками. Учитывая, что в ходе торгов на одну размещенную лесхозом заявку могут откликнуться сразу 6-8 частных лесозаготовителей, экономия получается весьма ощутимая. К примеру, за прошлый год она составила около Br5 млн", - отметили в пресс-службе.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-

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