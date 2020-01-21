21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Замбия заинтересована в поставке белорусских тракторов. Об этом шла речь на переговорах генерального директора МТЗ Виталия Вовка с делегацией Замбии во главе с министром финансов Бвалью Нганду, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

На встрече были озвучены намерения Замбии приобрести трактора. С количеством должны определиться до конца первого квартала 2020 года и приступить к реализации намеченных планов.

Бвалью Нганду подчеркнул высокую заинтересованность Замбии в использовании опыта Беларуси для развития сельского хозяйства. Он также отметил перспективность создания совместного производства белорусской техники. "Это позволит нашему региону обеспечить тракторами не только хозяйства Замбии, но и поставить технику на рынки близлежащих стран благодаря выгодному географическому расположению", - сказал министр.

Виталий Вовк отметил, что МТЗ уже сегодня начинает готовить дорожную карту, также будет создана рабочая группа для реализации общих планов. "Мы готовы поделиться с вами всем необходимым для организации высокотехнологичного производства сельскохозяйственной техники. Речь идет не только о сборке тракторов, но и подготовке специалистов нужной квалификации. Это возможно в том числе и на базе ваших учебных заведений", - добавил он.-0-