Замедление темпов роста в отдельных отраслях и строительство жилья обсудили в правительстве

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги работы экономики Беларуси с начала 2018 года, ожидаемые результаты по его итогам и оценка января 2019-го рассмотрены на заседании Президиума Совета Министров под председательством премьер-министра, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Как отметил Сергей Румас, в целом по итогам января-октября экономика страны развивается в рамках важнейших показателей прогноза. Так, рост экономики на запланированном уровне - 103,5% к аналогичному периоду прошлого года, экспорт вырос на 18%, инфляция в заданных параметрах - 4,2%. "Удерживается высокий уровень реальных денежных доходов населения - 107,8%, республиканский бюджет исполняется с профицитом Br5,2 млрд", - отмечается в сообщении на сайте правительства.

"Вместе с тем за октябрь потеряли 0,2 процентного пункта, по 0,1 - в промышленности и в сельском хозяйстве. Замедляются темпы роста в обрабатывающей промышленности, в строительстве, в оптовой и розничной торговле, в сельском хозяйстве", - подчеркнул Сергей Румас.

Премьер-министр обратил особое внимание на падение темпов в сельском хозяйстве. "Ссылки на засушливый год мешают до сих пор "прирастать" молоком. И мне непонятно, например, почему по одной области молоко прирастает к прошлому году больше 5%, по двум другим областям молоко падает более 5%", - отметил он.

По словам Сергея Румаса, задание по строительству жилья выполнено менее чем на 70% от установленного объема, хотя заверения есть, что в этом году 4 млн кв.м будет сдано.

Премьер-министр также констатировал, что четыре региона страны идут ниже прогноза по росту ВРП. К Могилевской и Гомельской областям, чью работу рассматривали на заседании Совета Министров по итогам января-сентября, присоединились Брестская и Минская области.

Сергей Румас напомнил участникам заседания, что правительство - это коллегиальный орган. Но ответственность у всех за порученные участки персональная. "Уже несколько раз мы здесь слышали, что все задания будут выполняться, но, к сожалению, четыре месяца работы показывают, что мы эту планку постоянно пытаемся понизить", - резюмировал премьер-министр.-0-