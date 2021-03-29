Замминистра экономики назначен представителем государства в Белинвестбанке

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров и Национальный банк Беларуси совместным постановлением от 25 марта 2021 года №172/3 назначили представителя государства в органах управления ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк". Документ официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Представителем государства в Белинвестбанке определен заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-