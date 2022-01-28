Замминистра о достижениях пятилетки: почти сотня новых детских садов и школ, комфорт и экология

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич в эфире телеканала "Беларусь 1" на примерах рассказала, какое внимание государство уделяет социальному вектору развития, сообщает БЕЛТА.
Замминистра отметила, что в стране реализуется 26 государственных программ. "И прежде всего они направлены на социальный вектор. За последний год, например, в программе "Здравоохранение" реализованы 17 проектов по реконструкции объектов здравоохранения", - сказала Татьяна Бранцевич.
Естественно, государство вкладывает и в образование, обозначая акцент на подрастающее поколение, за которым будущее. "Только за последнюю пятилетку построено 72 детских садика и 20 школ и гимназий. Такие же амбициозные планы и на эту пятилетку: будет построено более 90 детских садов и 45 школ", - привела цифры замминистра.
Также среди важных тем, которые волнуют людей и на которые обращает первостепенное внимание государство, - комфортная среда проживания. "Решение этих проблем программно обозначено. Только за прошлый год у нас построено 166 станций обезжелезивания ("Чистая вода"). Кроме того, переложено 450 км труб водоснабжения, около 200 км - водоотведения. Строятся полигоны для отходов, объекты, которые позволяют решать экологические вопросы", - перечислила Татьяна Бранцевич.-0-