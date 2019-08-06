ЗАО "БелАсептика" и ООО "Tashkent Pharm Glass" создают совместное производство

Для обсуждения ключевых моментов межрегионального масштабного проекта делегация ООО "Tashkent Pharm Glass" в рамках первого Форума регионов Беларуси и Узбекистана посетила ЗАО "БелАсептика" , расположенное в Минском районе.

Соглашение об организации производства антисептических и дезинфицирующих средств было подписано в августе 2018 года во время посещения Узбекистана представителями белорусской фармацевтической отрасли. Инициаторами коммерческого проекта с белорусской стороны выступили РУП "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" и ЗАО "БелАсептика" , с узбекской – Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан и ООО "Tashkent Pharm Glass". Многообещающий план стал одним из проектов реализации дорожной карты сотрудничества – солидного документа, включающего в себя 155 конкретных поручений органов госуправления, организаций и субъектов хозяйствования Беларуси и Узбекистана.

За короткий срок партнерство вывели на высокий уровень. И в апреле этого года ЗАО "БелАсептика" и ООО "Tashkent Pharm Glass" зарегистрировали совместное предприятие ООО СП "BELASEPTIKA". Его производственная площадка будет располагаться в Ташкенте. Уже определены виды деятельности и подобрано производственное помещение, в котором идут ремонтные работы.

– Разработаны технические условия на планируемые к выпуску дезинфицирующие средства. Получено разрешение Национального банка Республики Беларусь на открытие в Республике Узбекистан расчетного счета, связанного с движением валютных средств. Заключаются контракты на поставку оборудования для монтажа на производственной площадке, – отметил руководитель проекта от белорусской стороны, менеджер отдела экспорта ЗАО "БелАсептика" Андрей Лукьянов.

Обе стороны надеются, что визит укрепит отношения Беларуси и Узбекистана в развитии фармацевтической отрасли.

– Наша компания занимается выпуском медицинской ампулы, однако у нас есть дополнительные территории для организации новых производств. Подобное совместное предприятие – курс на масштабные преобразования в нашей стране. К сожалению, для дезинфекции учреждений здравоохранения, производственных предприятий и объектов социальной сферы в Узбекистане все еще используется хлорсодержащая продукция. Благодаря поэтапной передаче новых технологий и научных разработок белорусских партнеров, надеемся на производство современных высокоэффективных, безопасных дезинфицирующих средств по доступным ценам, – рассказал директор ООО "Tashkent Pharm Glass" Бекзод Заиров.

На долговременное и взаимовыгодное партнерство рассчитывает учредитель компании ООО СП "BELASEPTIKA" Хушнуд Акбаров:

– Это один из проектов экономического развития Узбекистана. Особое внимание в нашей стране – модернизации экономики. Мы открыты для привлечения технологий и инвестиций. Белорусско-узбекское предприятие позволит выпускать широкий спектр профессиональных антисептиков, дезинфицирующих, моющих и чистящих средств. С новой продукцией планируем выйти на рынки Афганистана, Таджикистана, Киргизии.

Совместное производство в Ташкенте предусматривает дополнительные направления сотрудничества. Компания "БелАсептика" предложила узбекской стороне реализовать еще два проекта.

– Мы заинтересованы в поставках сырья из Узбекистана для производства медицинской ваты. А также рассчитываем приобретать отходы узбекских предприятий по переработке животного сырья, в частности нативной желчи, которые в этой восточной стране просто утилизируются. А у нас есть мощное оборудование для переработки около 900 тонн животного сырья в год для производства фармацевтических препаратов, – добавил Андрей Лукьянов.

Пилотные образцы продукции совместного предприятия – их 8 видов – уже изготовлены. Таким образом, узбекская сторона сможет зарегистрировать их на территории своего государства. Антисептики демонстрировали на недавней выставке в "БелЭкспо", приуроченной к визиту высшего руководства Узбекистана в Республику Беларусь.

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