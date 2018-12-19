Запасов промышленного горизонта Петриковского ГОК хватит более чем на 120 лет

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запасов вскрытого промышленного калийного горизонта на Петриковском горно-обогатительном комбинате (заказчик ОАО "Беларуськалий") хватит на 120 лет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ОАО "Трест Шахтоспецстрой".

Силами этой организации осуществлена проходка скипового ствола на отметке 713,7 м. Как отметили в тресте, при строительстве этого объекта шахтопроходчики столкнулись со сложными горно-геологическими условиями и сильными водопритоками до 2500 куб.м в час. Но, несмотря на это, скорость проходки составила 2,7 м готового ствола в сутки. Строящиеся стволы Петриковского ГОК являются самыми мощными и глубокими в ОАО "Беларуськалий".

Вскрытый горизонт распространен на всей площади месторождения и достигает к границам шахтного поля глубины 1,4 км, мощность пласта - 3,5 м, содержание хлорида калия - до 30%.

"Основная проходка ствола прошла с января 2017 года до выхода на горизонт в декабре 2018-го. Также на скиповом стволе Петриковского ГОК впервые на территории Беларуси возведена тюбинговая колонна высотой 516 м, которая является надежной преградой на пути грунтовых вод и защитой ствола от затопления. Работы выполнены проходчиками шахтопроходческого управления под руководством бригадира Дмитрий Гребенька. Особо хочется отметить профессионализм директора дирекции строящегося Петриковского ГОК Дмитрия Трухана. Технологический процесс строительства ствола и качественное выполнение работ в установленные сроки были выполнены благодаря его четкому взаимодействию с партнерами", - отметили в "Шахтоспецстрое".

Стоимость строительства скипового ствола до отметки 713,7 м сопоставима со стоимостью закупленного оборудования для проходки стволов механизированным способом у конкурентов, при этом работы выполнены 100% белорусским персоналом с использованием отечественных материалов.

За последнее десятилетие ОАО "Трест Шахтоспецстрой" успешно и с высоким качеством выполнило работу по строительству вертикальных стволов на Краснослободском, Березовском рудниках ОАО "Беларуськалий", Гарлыкском ГОК в Туркменистане и заканчивает строительство стволов на Петриковском ГОК.-0-