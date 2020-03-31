Запасы базальта в Беларуси оцениваются в 10 млн т - Минприроды

Базальт в физических формах от камня до продукции. Фото из архива

31 марта, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Запасы базальта в Беларуси оцениваются в 10 млн т. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник главного управления природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Колб, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2019 году продолжались работы по базальту. Первое месторождение было выявлено в 2017 году в Пинском районе. К концу этого года сотрудники НПЦ по геологии подсчитают запасы. Мы ожидаем не менее 10 млн т этого полезного ископаемого. Также будет разработано технико-экономическое обоснование для дальнейшей разработки и освоения базальта", - отметил Василий Колб.

По его словам, за 2019 год РУП ПО "Белоруснефть" обеспечен прирост нефти в объеме 1,7 млн т. НПЦ по геологии за год получил прирост предварительно оцененных запасов нефти, которые требует еще более детального изучения, в объеме 978 тыс. т. Кроме того, проведя работы по месторождению "Новоельское", которое было разведано еще в 2010 году, был получен прирост промышленных категорий запасов нефти в объеме 646 тыс. т.

На 5,2 млн т увеличены разведанные запасы кварцевого песка, пригодного для стекольной промышленности. По мнению Василия Колба, это будет способствовать переходу от ПЭТ-упаковки к стеклянной таре и сокращению импорта кварцевого песка из Украины и России.

Отмечается прирост запасов строительных материалов. "В 2019 году мы обеспечили проведение геологоразведочных работ и прирост запасов по такому важному и ценному для страны, в том числе экспортируемому, виду полезного ископаемого, как строительный камень", - добавил представитель Минприроды.

По его словам, достаточно неплохо развивается торфяная отрасль, создаются новые производства на базе разведанных месторождений, разрабатываются новые технологии. "Широким спросом пользуется продукция выпускаемая из верхового торфа. Около 60-70% уходит на экспорт", - добавил Василий Колб.-0-