Запасы базальта в Беларуси оцениваются в 83,2 млн т - Минприроды

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запасы базальта в Беларуси оцениваются в 83,2 млн т. Об этом БЕЛТА сообщил начальник главного управления природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Колб.

Работа геологов в 2020 году в первую очередь была направлена на укрепление и развитие минерально-сырьевой базы для действующих производств, которые сегодня есть в стране. "В прошлом году специалистами Научно-производственного центра по геологии и РУП "ПО "Белоруснефть" был обеспечен прирост запасов нефти. Предварительно оцененные запасы нефти при плане 3 млн т на пятилетку составили 4,15 млн т, по промышленным категориям - 5,75 млн т при плане 5,1 млн т, - сказал Василий Колб. - Также была завершена предварительная разведка нового для Беларуси вида полезных ископаемых - базальтов. По результатам проведенных работ получены запасы в 83,2 млн т".

По его словам, одним из наиболее крупных потребителей базальтового сырья в стране является ОАО "Гомельстройматериалы", которому необходимо в среднем 60 тыс. т базальта в год. Сейчас сырье импортируется из Украины и России.

"Обеспечен прирост запасов и других важных для экономики страны ресурсов, в частности, мергельно-меловых пород для изготовления цемента, силикатных песков, производства стекла", - отметил представитель Минприроды.

Что касается задач на новую пятилетку, необходимо обеспечить прирост запасов полезных ископаемых, которые востребованы в Беларуси, повысить геологическую изученность территории страны. "Минприроды в ближайшие годы продолжит работу по изучению базальтов месторождения Новодворское Пинского района Брестской области, в том числе их технологических свойств. Будут организованы разведочные работы по поиску углеводородов для увеличения добычи нефти, будут осваиваться новые месторождения мергельно-меловых пород", - рассказал специалист.

Также предстоит обеспечить максимальное вовлечение в промышленную разработку месторождений полезных ископаемых, которые разведаны, но не разрабатываются. "Они будут вовлекаться с учетом экономической целесообразности, перспектив развития регионов. Такая работа уже начата Минприроды и Минэкономики", - подчеркнул Василий Колб.

За 2016-2020 годы в разработку передано 154 месторождения различных видов полезных ископаемых. "Нам необходимо максимально вовлекать в промышленное освоение свои месторождения и тем самым сокращать импортируемое минеральное сырье", - отметил он.

Не менее важная задача, по мнению начальника управления, - проработка законодательства о концессиях, чтобы привлекать как белорусских, так и иностранных инвесторов в освоение отечественных недр. Не только в их разработку, но и в геологическое изучение.-0-