Запасы гречки позволяют обеспечить потребности внутреннего рынка до нового урожая - Минсельхозпрод

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Складские запасы гречихи в организациях хлебопродуктов на 1 июня 2020 года составили 3 тыс. т, гречневой крупы - 700 т, что позволяет в сложившейся ситуации обеспечить потребности внутреннего рынка до нового урожая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

В текущем году для обеспечения потребности внутреннего рынка Беларуси гречневой крупой отечественного производства в полном объеме в сельхозорганизациях более чем в два раза увеличены посевные площади гречихи - до 26,3 тыс. га (в 2019 году было 11,8 тыс. га). В Брестской области они составили 4,5 тыс. га, Витебской - 0,4 тыс. га, Гомельской - 6,5 тыс. га, Гродненской - 4,6 тыс. га, Минской - 5,4 тыс. га, Могилевской - 4,9 тыс. га. Планируется получить около 30 тыс. т гречихи в бункерном весе, или 20 тыс. т готовой крупы.

Переработкой гречихи и производством крупы занимаются два предприятия страны - филиал "Гомельский КХП" ОАО "Гомельхлебопродукт" и ОАО "Агрокомбинат "Скидельский". За пять месяцев предприятия произвели 4 тыс. т гречневой крупы, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко во время рабочей поездки посетил Гомельский комбинат хлебопродуктов, где провел встречу с трудовым коллективом и обсудил перспективы развития предприятия. Он ознакомился с техническим оснащением комбината, планами по расширению производства и выпускаемой продукцией.

Филиал "Гомельский КХП" ОАО "Гомельхлебопродукт" производит быстроразваривающуюся крупу высшего, первого, второго, третьего сортов и продел, а также непропаренную зеленую крупу для любителей здорового питания.-0-