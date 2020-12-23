Запрет на пластиковую посуду в общепите не окажет существенного влияния на ценовую ситуацию - МАРТ

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запрет на использование некоторых видов одноразовой пластиковой посуды в общепите, вводимый с 2021 года, не окажет существенного влияния на ценовую ситуацию. Об этом заявил начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

С 1 января 2021 года в общепите будет запрещено использование одноразовых пластиковых вилок, ложек, ножей, палочек для размешивания напитков, стаканов, тарелок, трубочек (соломинок) для напитков, чашек, упаковки для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий. "К подготовке запрета мы подошли основательно. В конце 2019 года был проведен многофакторный детальный анализ по четырем секциям: производство, импорт, ценовая ситуация и воздействие этой меры на бизнес. Анализ показал, что введение данного запрета не окажет существенного влияния на ценовую ситуацию и финансово-экономические показатели деятельности объектов общепита", - сказал Михаил Жигало.

"В конце 2019 года мы увидели недостаточную активность в области производства упаковки и одноразовой посуды из экологически безопасных материалов. Вводя запрет, мы стремились к тому, чтобы такую продукцию производили в Беларуси, а не импортировали из-за рубежа. В текущем году были приняты меры по организации производства посуды и упаковки из экологически безопасных материалов на территории нашей страны", - отметил начальник управления. На сайте МАРТ размещен список производителей и поставщиков такой упаковки и посуды.

Согласно анализу рынка, потребность в одноразовой пластиковой посуде в секторе общественного питания составляла около 200 млн единиц в год. "Мы полагаем, что введение запрета позволит минимизировать использование пластиковых изделий и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Объекты общепита ответственно отнеслись к данному нововведению и уже готовы к нему", - добавил Михаил Жигало.

По итогам первого квартала 2021 года МАРТ проведет детальный анализ эффективности запрета. "На основании результатов анализа будем принимать меры по сокращению или расширению перечня запрещенной к использованию в общепите одноразовой пластиковой посуды, а также проецированию данного запрета на другие отрасли, в том числе розничную торговлю", - резюмировал начальник управления.-0-