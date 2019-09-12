Зарегистрированная безработица в Беларуси на 1 сентября составила 0,3%

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 сентября составил 0,3%, снизившись по сравнению с показателем годовой давности на 0,1 процентного пункта, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

При этом в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях этот показатель составил 0,4%, Гомельской - 0,3%, Минской - 0,2%, Минске - 0,1%. На учете в качестве безработных на 1 сентября состояли 11,9 тыс. человек, что на 26,6% меньше, чем на ту же дату в 2018 году.

Наниматели предлагают 90,4 тыс. свободных рабочих мест, что на 17,9% больше, чем год назад. Спрос на рабочие профессии выше других - 65,3% общего числа вакансий.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 сентября составил 0,1 безработного на одну вакансию (год назад было 0,2). При этом в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях показатель составил 0,2 безработного на вакансию, Гродненской и Минской областях - 0,1, в Минске - 0,05 безработного на вакансию.

В январе-августе за содействием в трудоустройстве обратились 128,6 тыс. человек, из них на учет в качестве безработных поставлены 64,5 тыс. человек. За этот период на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроены 96,4 тыс. человек (66,3% обратившихся за содействием), из них 46,1 тыс. безработных. На обучение профессиям, востребованным на рынке труда, направлены 3,4 тыс. человек, в оплачиваемых общественных работах участвовали 24,7 тыс. человек, на новое место жительства и работы переселены 100 семей безработных.-0-