Зарплаты должны соответствовать производительности труда - Головченко

8 июля, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Зарплаты должны соответствовать производительности труда, заявил премьер-министр Роман Головченко журналистам сегодня во время посещения ОАО "Борисовский завод автотракторного электрооборудования" - управляющая компания холдинга "Автокомпоненты", передает корреспондент БЕЛТА.

"Зарплата должна быть только заработана. Если она не будет соответствовать производительности труда, мы получим "лишние деньги" - это инфляция. Дальше инфляция будет съедать рост зарплат. Это замкнутый круг", - пояснил Роман Головченко.

По его словам, резервы для повышения зарплаты - это повышение производительности труда, сокращение затрат, рост выручки от реализации и т.д. Для этого в свою очередь нужны меры по оптимизации производства, внедрению новых технологий, инноваций.-0-