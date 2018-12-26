26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарплаты строителей в Беларуси вырастут с 1 января 2019 года. Соответствующее постановление Министерства архитектуры и строительства "Об установлении цены человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда" подписано и вступит в силу с 1 января 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Согласно документу, цена человеко-часа рабочего четвертого разряда повышается до Br7,03 при выполнении пусконаладочных работ и до Br8,15 при выполнении строительно-монтажных работ.

"Новый уровень цены человеко-часа позволит обеспечить достойную заработную плату высококвалифицированным рабочим строителям, а также исключит формирование заработной платы по региональному признаку", - прокомментировали в министерстве.

Данная мера также позволит приблизить уровень зарплаты строителей в Беларуси к уровню в соседних странах.

"При повышении на 35% цены человеко-часа рабочего четвертого разряда до уровня Br8,15 в целом по республике уровень сметной заработной платы рабочего четвертого разряда составит Br1 369,2", - сообщили в Минстройархитектуры.-0-