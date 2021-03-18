Зарплаты в конвертах влияют и на объем налогов в бюджете, и на пенсионное обеспечение - депутат

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выплата заработной платы в конвертах существенно влияет и на объем поступающих налогов в бюджет, и на ситуацию с пенсионным обеспечением. Такое мнение председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмилы Нижевич публикует газета "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

"Если говорить в масштабах страны, то при ныне действующей системе социальной солидарности поколений решающее значение имеет отношение численности занятых в народном хозяйстве и пенсионеров, соответственно, и сумма уплаченных страховых взносов с доходов работающих граждан. Неуплата страховых взносов с неучтенного дохода влечет недопоступление средств в органы системы социальной защиты, а значит, негативно отражается на объеме фонда и возможности повышения пенсий. Обман государства обходится дорого не только для нанимателя, который нечестно ведет свой бизнес, но прежде всего для граждан, вступивших в такие взаимоотношения. Получатель зарплаты наряду с нанимателем становится участником опасной игры с законом, именуемой теневой экономикой, со всеми вытекающими последствиями и ответственностью вплоть до уголовной. Вступая в такие взаимоотношения, человек сам себя лишает определенных социальных гарантий", - констатирует депутат.

По ее словам, усиление ответственности за такие нарушения на каком-то этапе, безусловно, может стать сдерживающим фактором, но ведь вопрос-то не новый.

"Как показывает практика, наличие в действующем законодательстве мер ответственности не привело к отсутствию правонарушений. Куда важнее, понимая суть проблем наряду с административными мерами, двигаться по пути создания механизма и инструментов, при которых станет невыгодно скрывать доходы, не платить налоги. С моей точки зрения, наряду с усилением административной ответственности решающую роль в данном вопросе должен сыграть начатый в стране процесс цифровизации налоговой системы, формирования единых баз данных о доходах, имуществе, а также работа, направленная на дальнейшее совершенствование налогового законодательства, в области декларирования доходов граждан", - резюмирует Людмила Нижевич. -0-