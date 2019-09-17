Заседание белорусско-иранской экономической комиссии пройдет в Минске 10-11 октября

17 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заседание смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества запланировано на 10-11 октября в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском посольстве в Тегеране.
О подготовке к данному мероприятию шла речь на встрече Временного поверенного в делах Республики Беларусь в Иране Олега Кухальского с начальником управления по сотрудничеству с Беларусью, Молдовой и Украиной главного управления Евразии Министерства иностранных дел Ирана Али Резой Сонэйи, а также начальником главного управления Европы и Америки Министерства промышленности, шахт и торговли Ирана Бехрузом Ольфатом.
В ходе встреч обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе перспективы регионального сотрудничества и развитие двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере. Особое внимание стороны уделили практическим аспектам подготовки 15-го заседания смешанной белорусско-иранской комиссии, где предстоит проанализировать состояние экономического сотрудничества и определить его перспективы.-0-