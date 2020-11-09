9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание белорусско-казахстанского делового совета 24 ноября пройдет в режиме онлайн. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве Беларуси в Казахстане.

"В ходе мероприятия планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, обменяться опытом работы в условиях пандемии и преодоления кризисных явлений, а также наметить пути взаимодействия на ближайшую перспективу", - сообщили в белорусском загранучреждении.

Встреча состоится под эгидой Белорусской торгово-промышленной палаты и Внешнеторговой палаты Казахстана. Заседание откроют председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович и председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов. В мероприятии планируют принять посол Беларуси в Казахстане Павел Утюпин и посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев, представители государственных органов, деловых кругов двух стран.

Представители белорусских и казахстанских предприятий и организаций в ходе онлайн-заседания смогут обратиться к спикерам, задать интересующие вопросы и обменяться мнениями.

Белорусско-казахстанские отношения носят стратегический характер. Они основаны на взаимном доверии и уважении. Основным документом, определяющим приоритетные направления двусторонних усилий по развитию межгосударственных отношений, является Договор между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан о дружбе и сотрудничестве, подписанный в Минске 17 января 1996 года. Всего между двумя странами действует более 80 международных договоров. Динамично развивается двусторонний диалог на высшем и высоком уровнях, межпарламентское и межрегиональное сотрудничество.-0-