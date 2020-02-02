Заседание белорусско-кыргызской межправкомиссии пройдет в Минске 21 февраля

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание белорусско-кыргызской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоится в Минске 21 февраля. Подготовку к мероприятию обсудили заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев и посол Кыргызстана в Беларуси Эрмек Ибраимов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Владимир Кухарев заметил, что двум странам необходимо сверить часы для проведения будущего мероприятия. "Хотелось бы обсудить, что нужно сделать или рассмотреть дополнительно, чтобы это дало новый толчок для развития отношений между нашими странами", - сказал он.

Эрмек Ибраимов в свою очередь выразил признательность белорусской стороне за поддержку решения повысить статус председательства в межправительственной комиссии до уровня заместителей премьер-министров. "У нас сейчас идет подготовка к проведению межправительственной комиссии на всех уровнях. Мы разделяем точку зрения Беларуси и относительно того, что наш объем экономических отношений не соответствует тому потенциалу, который имеют страны. Надеемся, что в скором будущем, после заседания комиссии, это направление получит дополнительный импульс. Однако, несмотря на то, что год на год не приходится, у нас по обоюдной статистике идет положительный рост торгово-экономических отношений", - отметил посол.

В проект повестки заседания межправкомиссии включено 9 вопросов. В их числе перспективы торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Кыргызстана, взаимодействие в отраслях промышленности, энергетики, строительства и ЖКХ, сфере сельского хозяйства.-0-