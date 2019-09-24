Заседание белорусско-латвийской экономической межправкомиссии пройдет в Минске 2 октября

24 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заседание белорусско-латвийской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится 2 октября в Минске. Об этом сообщил посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис сегодня на латвийско-белорусском туристическом семинаре в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Посол рассказал, что комиссию с обеих сторон возглавляют руководители транспортных министерств двух стран. Предыдущая подобная встреча проходила в сентябре минувшего года в Риге.

Эйнарс Семанис подчеркнул, что в настоящее время наблюдается хорошая динамика торгово-экономических контактов между Беларусью и Латвией. В числе важных направлений сотрудничества он назвал логистику, транспорт, фармацевтику, из Беларуси в Латвию поставляются нефтепродукты.

Эйнарс Семанис выразил убежденность в хороших перспективах сотрудничества между Беларусью и Латвией.-0-