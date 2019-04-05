5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание белорусско-оманского совета делового сотрудничества пройдет в Минске 10 апреля, сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.

На заседании будут рассмотрены возможности развития белорусско-оманского бизнес-сотрудничества, перспективы реализации инвестиционных проектов и другие вопросы двустороннего взаимодействия. Состоятся презентации делового климата Беларуси и Омана, пройдут В2В-переговоры между представителями белорусских и оманских предприятий.

В состав оманской делегации войдут представители крупных компаний, в том числе инвестиционных фондов, заинтересованные в развитии сотрудничества с белорусским бизнесом в сферах логистики, нефтегазовой промышленности, разработки систем безопасности и охраны, туризма, организации выставочно-ярмарочных, деловых мероприятий и других.

Мероприятие проводится Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с Торгово-промышленной палатой Омана.-0-