1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятое заседание белорусско-пакистанского делового совета пройдет в Минске 5 октября, сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.
Планируется, что в заседании примут участие председатель БелТПП Владимир Улахович, президент Федерации торгово-промышленных палат Пакистана Миан Насер Хаятт Магго, более 130 представителей предприятий и организаций двух стран.
"В ходе заседания будут рассмотрены перспективные направления белорусско-пакистанского торгово-экономического взаимодействия, актуальные вопросы ведения бизнеса. Представители деловых кругов Беларуси и Пакистана проведут переговоры о развитии взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных проектов в сфере текстильной промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства и производства продуктов", - рассказали в БелТПП.
Организаторами мероприятия выступают Белорусская торгово-промышленная палата и Федерация торгово-промышленных палат Пакистана.-0-