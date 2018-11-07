7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание белорусско-швейцарского делового совета пройдет 30 ноября в Хорне (Швейцария), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Белорусской торгово-промышленной палаты.
Планируется, что на заседании делового совета будут рассмотрены перспективы увеличения экспорта услуг из Беларуси в Швейцарию, особенности работы в свободных экономических зонах и Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", вопросы логистики и таможенного регулирования при реализации белорусско-швейцарских проектов, финансовые и банковские инструменты поддержки бизнеса, инновационная деятельность.
После заседания состоится контактно-кооперационная биржа, участники которой получат возможность провести переговоры с потенциальными партнерами. Со швейцарской стороны в мероприятии примут участие руководители крупных компаний, заинтересованные в налаживании и расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с белорусским бизнесом, а также представители государственных и негосударственных организаций.
Кроме того, прорабатывается возможность посещения швейцарских компаний.
Соорганизатором мероприятий со швейцарской стороны выступает компания Stadler Rail AG.-0-
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