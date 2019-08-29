Заседание белорусско-украинской торгово-экономической межправкомиссии пройдет в Киеве 4 сентября

29 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. 27-е заседание межправительственной белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества состоится в Киеве 4 сентября. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Официальный представитель белорусского МИД подчеркнул, что Украина является для Беларуси важным торгово-экономическим партнером. В 2018 году она была на втором месте среди всех торговых партнеров страны по объемам товарооборота и экспорта.

На заседании предстоит рассмотреть взаимодействие в сфере промышленности и производственной кооперации, нефтехимическом секторе и энергетической сфере, сельском хозяйстве, транспорте, а также в вопросах применения защитных мер в двусторонней торговле.

Планируется также обсудить совместные мероприятия, в том числе намеченные на 3-4 октября во время II Форума регионов Беларуси и Украины.

Белорусскую часть комиссии возглавит вице-премьер Игорь Ляшенко, украинскую - вице-премьер - министр регионального развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.-0-