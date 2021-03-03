3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое заседание белорусско-узбекского делового совета состоится 4 марта в Ташкенте, сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.

Заседание делового совета пройдет под председательством руководителя БелТПП Владимира Улаховича и главы ТПП Узбекистана Адхама Икрамова. Почетными гостями мероприятия станут сопредседатели межправительственной комиссии - заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин и заместитель премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.

С белорусской стороны в заседании примут участие более 70 руководителей и представителей организаций и предприятий, среди которых флагманы машиностроения, ведущие предприятия пищевой, фармацевтической промышленности, логистические и страховые компании, научно-практические институты, учреждения образования.

В БелТПП отметили, что на мероприятии планируется рассмотреть перспективные направления белорусско-узбекского торгово-экономического сотрудничества, возможности повышения эффективности взаимодействия деловых кругов. "Белорусские участники ознакомятся с проектами узбекских компаний в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, работой Ассоциации электротехнических предприятий Узбекистана и узбекского IT-парка. Представителям бизнеса Узбекистана будет представлена презентация крупнейшего в Беларуси проекта в отрасли биоиндустрии - Белорусской национальной биотехнологической корпорации", - рассказали в палате.

Планируется также, что БелТПП и ТПП Узбекистана подпишут план мероприятий по реализации положений соглашения о создании белорусско-узбекского делового совета на 2021-2022 годы, который предусматривает более тесное сотрудничество двух организаций, обмен деловыми визитами, в том числе на региональном уровне, проведение выставочных мероприятий в двух странах и распространение коммерческой информации о компаниях, заинтересованных в установлении партнерских связей.

По окончании заседания представители белорусских и узбекских компаний проведут двусторонние переговоры. Представители отечественного бизнеса посетят узбекские компании и организации, работающие в сфере сельскохозяйственного производства, рассмотрят возможности взаимовыгодного сотрудничества.

Мероприятие проводится Белорусской торгово-промышленной палатой и Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан в рамках работы совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Беларусью и Узбекистаном.-0-