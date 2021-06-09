Заседание Экономического совета СНГ пройдет 18 июня в Москве

9 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Экономического совета СНГ состоится 18 июня в Москве. Оно пройдет на территории ВДНХ в павильоне "Космос", сообщила БЕЛТА руководитель пресс-службы Исполнительного комитета СНГ Светлана Малинина.

Главы делегаций стран Содружества обсудят ряд вопросов, охватывающих различные сферы экономического сотрудничества государств - участников СНГ. "В повестку дня заседания включен вопрос о создании выставочно-торговых центров государств - участников СНГ на территории ВДНХ, - рассказала Светлана Малинина. - В настоящее время на территории ВДНХ действуют павильоны Азербайджана, Армении, Беларуси и в тестовом режиме открыт павильон Молдовы. Предполагается, что в текущем году начнут работу павильоны Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Планируется, что эти выставочно-торговые центры примут активное участие в проведении мероприятий, посвященных отмечаемому в этом году 30-летнему юбилею СНГ".

На заседании Межгосударственный статистический комитет СНГ представит доклад об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики государств - участников СНГ за 2020 год. "Проводимый в соответствии с решением Совета глав правительств СНГ регулярный мониторинг этих показателей позволяет объективно оценивать динамику социально-экономического развития стран Содружества, степень их интеграции, а также оперативно корректировать экономическую политику в интересах устойчивого развития и противодействия кризисным явлениям", - отметила руководитель пресс-службы.

Также члены Экономического совета СНГ будут проинформированы об итогах выполнения плана первоочередных мероприятий по реализации концепции сотрудничества государств - участников СНГ в сфере энергетики и плана первоочередных мероприятий по реализации концепции сотрудничества государств - участников СНГ в области использования возобновляемых источников энергии. "В представленных документах приведены данные о модернизации генерирующих мощностей и сетевого хозяйства, эффективности их использования, реализации совместных инвестиционных проектов в сфере энергетики и проектов по совместному строительству и реконструкции энергетических объектов, затронуты вопросы повышения энергоэффективности и снижения энергопотребления, использования возобновляемых источников энергии, переориентации энергетики на инновационное направление", - пояснила Светлана Малинина.

Кроме того будет рассмотрена дорожная карта по разработке и реализации национальной программы по фитомониторингу и борьбе с саранчовыми вредителями на период до 2026 года, а также документы по развитию сотрудничества.-0-