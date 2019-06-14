Заседание Экономического совета СНГ пройдет 21 июня в Минске

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств пройдет 21 июня в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Повестка дня включает в себя обширный комплекс вопросов взаимодействия стран СНГ в сфере экономики. Ожидается, что в узком формате члены совета обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического сотрудничества в Содружестве и обсудят ход подготовки проекта соглашения о свободной торговле услугами.

В расширенном составе планируется рассмотреть основные целевые макроэкономические показатели развития экономики стран СНГ за прошлый год и различные аспекты проведения в государствах Содружества работ по программе международных сопоставлений на основе паритета покупательной способности валют. Предметом обсуждения станет также проект комплекса совместных действий государств СНГ по профилактике и борьбе с гриппом птиц и ньюкаслской болезнью до 2025 года.

Планируется подписать ряд документов, регламентирующих, в частности, взаимодействие стран Содружества в сфере инноваций, межгосударственной стандартизации, здравоохранения, антимонопольной деятельности, развития энергетического машиностроения и химической промышленности, повышения квалификации кадров по различным направлениям. Часть этих документов будет внесена на рассмотрение Совета глав правительств СНГ. Помимо этого участники заседания обсудят ряд финансовых и организационных вопросов.

При Экономическом совете СНГ на постоянной основе действует Комиссия по экономическим вопросам, которая состоит из полномочных представителей государств Содружества. Она обеспечивает всестороннюю проработку и рассмотрение проектов документов социально-экономического характера, подготавливаемых Исполнительным комитетом СНГ и отраслевыми органами, а также осуществляет согласование позиций государств.-0-