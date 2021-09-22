Заседание Экономического совета СНГ пройдет 24 сентября в Москве

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 91-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств пройдет 24 сентября в Москве под председательством заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Петришенко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.
Главы делегаций стран Содружества обсудят вопросы, охватывающие различные сферы экономического сотрудничества государств СНГ.
Будет рассмотрен блок особенно актуальных сегодня вопросов. О проделанной в период 2017 - 2020 годов работе Комиссии по использованию атомной энергии в мирных целях и Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр проинформируют заместитель генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Николай Спасский и председатель Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Талгат Сатиев.
Председатель дирекции Совета по железнодорожному транспорту государств Содружества Виктор Попов представит проект Концепции стратегического развития железнодорожного транспорта на "пространстве 1520" до 2030 года. Реализация положений этого документа обеспечит повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта стран Содружества.
Председатель Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин и Президент Российской академии наук Алексей Сергеев расскажут о проекте Комплексного плана мероприятий на 2021-2025 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2030 года.
Главы делегаций стран Содружества рассмотрят и ряд других документов.
В рамках заседания планируется подписание меморандума о сотрудничестве между Российской академией наук и Исполнительным комитетом СНГ.-0-