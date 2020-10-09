Заседание Евразийского межправсовета началось в Ереване

9 октября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Ереване, передает корреспондент БЕЛТА.

Участие в заседании принимают премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, председатель правительства России Михаил Мишустин. Представитель от Кыргызстана не смог прибыть на заседание ЕМПС.

На рассмотрение вынесено 15 вопросов. Ключевой темой заседания станет санитарно-эпидемиологическая ситуация и вопросы возобновления пассажирского сообщения в ЕАЭС. Будут рассмотрены оставшиеся несогласованными позиции по стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года. В повестке также устранение изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза за 2018-2019 годы.

Кроме того, премьер-министры рассмотрят основные направления регулирования трансграничной электронной торговли товарами в ЕАЭС и совместные меры развития экспорта. Будут обсуждаться совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, балансы спроса и предложения стран ЕАЭС по сельхозпродукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти.

В повестке значится и вопрос о кандидатуре члена Коллегии ЕЭК (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию, которая впоследствии будет представлена для утверждения главам государств.-0-

Фото Оксаны Манчук