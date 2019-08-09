Заседание Евразийского межправсовета пройдет в Чолпон-Ате

9 августа, Чолпон-Ата /Корр. БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет сегодня в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан). Белорусскую делегацию на мероприятии возглавит премьер-министр Сергей Румас, сообщает БЕЛТА.

Местом проведения межправсовета станет культурный центр "Рух Ордо". Главы правительств обсудят актуальные вопросы, касающиеся различных сфер. Так, в узком составе планируется рассмотреть опыт создания наднациональных компаний в мировых интеграционных объединениях и подходы по формированию евразийских компаний, нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов ЕАЭС и другие вопросы.

Среди тем для обсуждения в широком составе - концепция трансграничного информационного взаимодействия, совместные прогнозы развития АПК, балансы спроса и предложения государств - членов ЕАЭС по сельхозпродукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2019-2020 годы, проект "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий". Будет определено время и место проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета.

Главы правительств стран ЕАЭС также примут участие в церемонии гашения памятных почтовых марок, выпущенных почтовыми службами государств - членов союза к 5-летию подписания Договора о ЕАЭС и 25-летию идеи евразийской интеграции. -0-