Заседание межправкомиссии Беларуси и Сирии пройдет в начале 2019 года

4 декабря, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Очередное заседание межправительственной белорусско-сирийской комиссии пройдет в начале 2019 года, сообщил сегодня журналистам посол Сирии в Беларуси Бассам Абдуль Мажид, передает корреспондент БЕЛТА.

"Межправкомиссия должна быть проведена в начале следующего года. Мы надеемся, что по ее результатам будут достигнуты договоренности по укреплению сотрудничества в разных сферах", - сказал Бассам Абдуль Мажид.

Он отметил высокий уровень взаимоотношений между двумя странами. "Беларусь поддержала нашу страну во время кризиса. Более 500 сирийских детей уже отдохнули в вашей стране, мы очень благодарны за эту инициативу. Эта тема в дальнейшем будет иметь продолжение. Но помощь не ограничивается приемом детей. Неоднократно в Сирию доставлялась белорусская гуманитарная помощь, что подтверждает крепкую дружбу между странами и свидетельствует о мощной поддержке Беларуси", - констатировал посол.

Бассам Абдуль Мажид принимает участие в бизнес-встрече представителей белорусских компаний с деловыми кругами сирийской провинции Тартус. В деловых переговорах, организованных в Белорусской торгово-промышленной палате, участвуют 13 сирийских компаний, почти все из них импортеры. С белорусской стороны на бизнес-встрече присутствуют представители около 50 компаний из разных регионов. Обсуждается развитие сотрудничества и возможности реализации совместных проектов в сферах производства медицинских препаратов и техники, строительства и производства строительных материалов, сельскохозяйственного машиностроения, химической, пищевой промышленности, информационных технологий, деревообработки и металлургии.-0-

Бассам Али Абд аль-Маджид. Фото из архива