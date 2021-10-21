Заседание рабочей группы по вопросам деятельности ИП состоялось в Минэкономики

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под председательством заместителя министра экономики Сергея Митянского состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей при общественно-консультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства при Минэкономики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

В заседании рабочей группы приняли участие первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, заместитель директора Департамента по предпринимательству Руслан Неверович, представители МНС, РУП "Издательство "Белбланкавыд" и бизнес-союзов (ассоциаций).

Фото Минэкономики

На мероприятии состоялся продуктивный обмен мнениями, прозвучали необходимые разъяснения представителей госорганов и приглашенных организаций по некоторым вопросам. В частности, о ключевых аспектах изменения порядка налогообложения деятельности ИП, разрешении проблемных вопросов, возникающих у ИП при подключении и использовании кассового и иного оборудования, о принимаемых мерах при организации работы по своевременному внедрению механизма маркировки товаров (обувной продукции) унифицированными контрольными знаками или средствами идентификации, а также о порядке проведения расчетов, осуществляемых отдельными категориями резидентов (ИП) за пределами Беларуси.

Участники обменялись мнениями по вопросам повестки и определили направления взаимодействия при дальнейшей выработке согласованных решений, учитывающих интересы государства и предложения малого бизнеса.

Все затронутые темы будут отражены в протоколе заседания рабочей группы, который будет размещен на сайте Минэкономики и направлен соответствующим госорганам для исполнения.-0-