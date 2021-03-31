Заседание Совета ЕЭК перенесено на 5 апреля

31 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Совета Евразийской экономической комиссии с участием вице-премьеров стран Евразийского экономического союза перенесено на 5 апреля. Информацию об этом на своей странице в Facebook разместила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, сообщает БЕЛТА.

"Совет ЕЭК, который планировалось провести 1 апреля, перенесен на 5 апреля. Не все члены Совета смогут присутствовать", - написала Ия Малкина.

Она напомнила, что любой документ Совета ЕЭК, согласно Договору о ЕАЭС, принимается консенсусом. "Даже без одного представителя государства союза заседание не будет правомочным, - подчеркнула помощник председателя Коллегии ЕЭК. - При этом один голос члена Совета комиссии является одним голосом. Это, на мой взгляд, существенное отличие ЕАЭС от Европейского союза".

Как ранее сообщалось, Совет ЕЭК должен был рассмотреть план мероприятий по реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В повестку внесены 29 вопросов в области технического регулирования, таможенного и тарифного регулирования и др. Планировалось также обсудить и утвердить повестку дня заседания Евразийского межправительственного совета, которое пройдет 29-30 апреля в Казани (Россия).-0-