Заседание Совета ЕЭК пройдет 29 января

20 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Первое в наступившем году заседание Совета Евразийской экономической комиссии пройдет 29 января. Об этом сообщила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Ия Малкина рассказала о некоторых темах предстоящего заседания. "Например, будет подниматься вопрос переноса срока вступления в силу технического регламента "О требованиях к энергетической эффективности энергопотребляющих устройств", - отметила она. - Совет ЕЭК рассмотрит вопрос пополнения перечня товаров, которые допускаются на территорию ЕАЭС без уплаты ввозных таможенных пошлин и налогов при помещении их под процедуру временного ввоза. По предложению России в перечень предлагается включить морские суда, которые используют для проведения геолого-разведочных работ".-0-