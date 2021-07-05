Заседание Совета ЕЭК пройдет 7 июля

5 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Совета Евразийской экономической комиссии с участием вице-премьеров стран Евразийского экономического союза состоится 7 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Ожидается, что Совет ЕЭК одобрит проект соглашения о Консультативном совете по курсовой политике государств - членов Евразийского экономического союза; примет рекомендацию для государств ЕАЭС руководствоваться концепцией создания Евразийского ювелирного экспортного бюро и поддержать инициативу о размещении бюро в Международном финансовом центре "Астана"; примет решение о начале реализации проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза".

Вице-премьеры рассмотрят вопрос применения цифровых технологий для обеспечения свободы перемещения граждан государств ЕАЭС с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, а также совершенствования порядка оценки цифровых рынков, функционирующих на территории государств ЕАЭС, и разграничения полномочий между антимонопольными органами стран союза и ЕЭК. Планируется обсудить предложение России об установлении в ЕАЭС особенностей осуществления таможенного регулирования в отношении продукции морского промысла, добываемой (производимой) за пределами таможенной территории союза (в исключительной экономической зоне государства-члена и открытом море) и ввозимой на таможенную территорию союза.

В повестку дня заседания включены также такие вопросы, как ход работы по устранению барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС, подлежащих устранению в 2021-2022 годах, активизация сотрудничества в области авиастроения, проект соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров.

Предполагается, что Совет ЕЭК внесет изменения в правила надлежащей производственной практики ЕАЭС; в технический регламент "О безопасности пищевой продукции"; в методику расчета и порядок наложения штрафов за нарушение общих правил конкуренции на трансграничных рынках; в правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок.

Кроме того, Совет ЕЭК рассмотрит проекты распоряжений Евразийского межправительственного совета: о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов ЕАЭС в 2020 году и план мероприятий по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках ЕАЭС. В дальнейшем эти документы будут представлены для рассмотрения Евразийским межправительственным советом.-0-