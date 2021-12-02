Заседание Совета ЕЭК впервые за полтора года прошло в очном формате

2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Совета Евразийской экономической комиссии впервые за последние 1,5 года прошло в очном формате. На это обратила внимание на брифинге по его итогам официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Члены Совета ЕЭК собрались в Москве на площадке второго Евразийского конгресса, организованного Евразийским банком развития. В мероприятиях принял участие вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко.

"За последние полтора года состоялось первое очное заседание Совета Евразийской экономической комиссии с учетом тех ограничений, которые внесла в нашу жизнь пандемия", - сказала Ия Малкина.

Она проинформировала, что на заседании Совета ЕЭК рассмотрено 17 вопросов. В частности, вице-премьеры стран ЕАЭС согласовали пакет изменений в ранее принятые решения о введении маркировки товаров средствами идентификации, утвердили дорожную карту по созданию условий для обеспечения беспрепятственного перемещения товаров. Кроме того, рассмотрен план мероприятий по развитию кооперации в авиастроении, принят техрегламент ЕАЭС о безопасности метрополитена.

"В начале сегодняшнего дня члены Совета ЕЭК приняли участие в пленарной сессии второго Евразийского конгресса, где у них была возможность обсудить вопросы евразийской интеграции, высказать мнение о ключевых проблемных вопросах и перспективах, стоящих перед ЕЭК с учетом принятия последних решений, связанных со стратегическими направлениями евразийской интеграции до 2025 года, - отметила Ия Малкина. - Диалог, который состоялся на полях пленарной сессии, имеет огромное значение и для бизнеса, и для органов государственного управления, которые получили возможность обменяться мнениями, высказать какие-то свои аргументы для продвижения тех или иных идей, способствующих развитию интеграции".-0-