Заседание Совета по промышленной политике ЕАЭС пройдет осенью

18 августа, Москва /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совета по промышленной политике Евразийского экономического союза пройдет осенью. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам встречи члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна и министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

Стороны обсудили реализацию межгосударственных программ и проектов в ЕАЭС, создание современной цифровой и инновационной промышленной инфраструктуры, проекты импортозамещения. Подтверждена важность принятия нового стратегического документа в промышленности на среднесрочный период - основных направлений промышленного сотрудничества до 2025 года. "Документом мы закладываем четыре основных стратегических приоритета в ЕАЭС: максимальное задействование потенциала общего рынка промпродукции, совместную работу на экспортных рынках, углубление промышленной интеграции, инновационное сотрудничество и цифровизацию промышленности", - сказал Артак Камалян.

На встрече обсуждался также ход реализации Карты индустриализации Евразийского экономического союза, которая станет инструментом координации действий государств-членов по вопросам импортозамещения. Предполагается, что Карта индустриализации будет отражать импортозависимые технологические направления, импортозамещающий промышленный потенциал производителей государств-членов, уже сложившиеся промышленные проекты и кооперационные связи в ЕАЭС. Это позволит странам избежать организации в союзе дублирующих производств и развивать отраслевую специализацию производителей государств-членов. Сейчас карта уже включает порядка 180 крупных проектов с объемом инвестиций $200 млрд.-0-