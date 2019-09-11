Заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ пройдет в октябре в Минске

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога выступит организатором проведения 71-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств - участников СНГ, которое пройдет в Минске 15-16 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре БЖД.

На заседании совета планируется рассмотреть вопросы, определяющие координацию действий железных дорог Содружества по организации международных перевозок пассажиров и грузов, совместному использованию парка грузовых вагонов и контейнеров, ведению взаиморасчетов за перевозки и оказанные услуги, разработке единых нормативных документов. Также будут подведены итоги выполнения решений 70-го заседания совета и итоги эксплуатационной работы сети железных дорог за девять месяцев 2019 года. Кроме того, состоятся двусторонние рабочие встречи руководителей железнодорожных администраций.

Участие в заседании примут делегации из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины. Также в списке участников представители Грузии, Латвии, Болгарии, Финляндии, Литвы, Эстонии и Ирана.

Совет по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества и его исполнительный орган - дирекция совета - были созданы 14 февраля 1992 года для обеспечения устойчивых экономических связей стран Содружества. В число основных задач совета входят координация работы железнодорожного транспорта на межгосударственном уровне и выработка согласованных принципов его деятельности, организация совместной эксплуатации грузовых вагонов и контейнеров.-0-