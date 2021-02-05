Затягивание цифровизации приведет к возвращению контроля на внутренних границах в ЕАЭС - Мишустин

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Затягивание цифровизации и унификации таможенного администрирования в ЕАЭС приведет к возвращению контроля на границах между странами союза. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме Digital Almaty 2021, сообщает ТАСС.

"Коллеги, угрозу нашим экономикам и суверенитетам несут не общие цифровые платформы и системы, а именно их отсутствие. Если не заниматься их созданием, чтобы обеспечить прозрачность общих товарных рынков, то, по сути, это будет равносильно восстановлению таможни на границах между странами. Это то, от чего мы уходили, создавая союз", - сказал он.

Михаил Мишустин считает, что государства без собственных цифровых платформ рискуют попасть в информационную, политическую и экономическую зависимость от чужих решений. "Пандемия не только ускорила цифровую трансформацию, но и обострила связанные с этим стратегические вызовы и угрозы, - отметил он. - Страны, у которых нет собственных цифровых платформ, рискуют попасть в информационную, политическую, экономическую зависимость от чужих цифровых решений".

Михаил Мишустин заявил, что успех в углублении интеграции на пространстве ЕАЭС будет зависеть в том числе от внедрения совместных электронных сервисов. Он обратил внимание, что сейчас партнеры по объединению демонстрируют осторожный подход к цифровизации в рамках "пятерки".

Премьер отметил, что в прошлом году страны союза показали свое стремление к большей сплоченности. Этому способствовали эффективные совместные меры по борьбе с пандемией, а также принятие общих стратегических направлений развития ЕАЭС до 2025 года, указал глава российского кабмина. По его словам, успех в реализации стратегии и углублении интеграции будет непосредственно связан с продвижением совместной цифровой повестки и внедрением электронных сервисов.

"Это включает создание единого рынка труда, увеличение экспорта, развитие производственных цепочек. Необходимо формировать условия для справедливой и прозрачной взаимной торговли, активнее снимать инфраструктурные ограничения, раскрывая транзитный потенциал, вести и диалог, конечно, с Европейским союзом, а также продолжить сопряжение евразийской интеграции с китайской инициативой "Один пояс - один путь", - пояснил российский премьер. - Реализовать все это можно только на основе общей цифровой платформы. На практике мы видим, скажу откровенно, осторожный подход партнеров к цифровизации на пространстве "пятерки".

Михаил Мишустин также анонсировал начало действия приложения "Работа в ЕАЭС". Запуск запланирован на начало 2022 года. "Приложение "Работа в ЕАЭС" помогает с поиском работы в государствах "пятерки". Это единый сервис, которым можно воспользоваться, чтобы найти вакантные места, оформить необходимые документы, в том числе и медицинскую страховку, оно поможет также с выбором жилья", - отметил председатель российского правительства.

"Мы ожидаем, что за единым фасадом мобильного приложения будут находиться национальные системы миграционных цифровых сервисов наших стран, мы к этому уже приступили, чтобы уже все в порядке было с въездом", - сказал глава кабинета министров РФ.-0-

Фото Оксаны Манчук