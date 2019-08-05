Затраты на оказание услуг ЖКХ в I полугодии снизились на 5,8%

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг в январе-июне 2019 года в сопоставимых условиях снизились по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 5,8% при задании 5%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал коммунальной грамотности населения.

В I полугодии предприятия ЖКХ сэкономили свыше Br38 млн за счет реализации энергосберегающих мероприятий, снижения технологических потерь тепла и воды, сокращения накладных расходов. Так, только внедрение энергосберегающих технологий дало экономию почти Br11 млн.

Также значительное влияние на экономические показатели оказало выполнение работ собственными силами, уменьшение использования техники сторонних организаций, проведение конкурсных торгов, отключение водоразборных колонок, ликвидация незаконных подключений к водопроводной сети, оптимизация схем теплоснабжения населенных пунктов.

Задание по снижению затрат выполнено по всем видам услуг и во всех регионах.

Также в январе-июне продолжались работы по замене тепловых сетей с длительными сроками эксплуатации, что позволило снизить потери тепла до 10% при задании 11%. Сведено к минимуму количество аварийных ситуаций. В целом план на 2019 год предполагает замену 649,2 км сетей, на эти цели из бюджета выделено Br59 млн.

Выполнено во всех областях и задание по замене сетей водоснабжения и водоотведения. На мероприятия в текущем году предусмотрено финансирование в размере Br21 млн, что превышает фактическое исполнение 2018 года в 1,4 раза.-0-