Завершился процесс реорганизации ОТЛК ЕРА

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве 4 июня подписано акционерное соглашение АО "ОТЛК - Евразийский железнодорожный альянс" (АО "ОТЛК ЕРА"). Подписи под документом поставили генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров, начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, председатель правления АО "НК "Казахстанские железные дороги" (КТЖ) Сауат Мынбаев. Такая информация размещена на сайте БЖД, сообщает БЕЛТА.

В БЖД пояснили, что акционерное соглашение закрепляет намерение железных дорог России, Беларуси, Казахстана продолжить интеграцию железнодорожных транзитных перевозок по территории ЕАЭС, регламентирует права и обязанности причастных сторон в отношении пакета акций АО. Все трое акционеров имеют равное количество долей участия - по 33,33%. Подписание соглашения стало завершающим этапом реорганизации Объединенной транспортно-логистической компании, отметили в БЖД.

Акционерное общество "Объединенная транспортно-логистическая компания" было создано 13 ноября 2014 года. Учредителями выступили РЖД, БЖД и КТЖ. Компания была образована для предоставления клиентам комплексного сервиса по организации перевозок контейнеров в сообщении Китай-Европа-Китай на пространстве колеи 1520 мм от границы Казахстана с Китаем до Беларуси со странами Европейского союза.

В 2018 году АО "ОТЛК" было преобразовано в АО "ОТЛК - Евразийский железнодорожный альянс" в целях достижения равных долей участия компаний-акционеров (по 33,33% акций).

ОТЛК ЕРА - это крупнейший оператор железнодорожных контейнерных перевозок на пространстве ЕАЭС. За время деятельности компании объемы перевозок контейнеров в сообщении Китай-Европа-Китай транзитом по Белорусской железной дороге увеличились с 48 тыс. в 2015 году до 280 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте в 2018 году.-0-