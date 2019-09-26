Завод по сборке грузовиков МАЗ открылся во Вьетнаме

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Вьетнаме запущен завод по сборке грузовиков Минского автомобильного завода. Здесь планируется выпускать до 3 тыс. автомобилей в год, что позволит белорусскому автофлагману значительно расширить свое присутствие в Юго-Восточной Азии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Белорусско-вьетнамский завод разместился в 40 км от Ханоя. На месте рисового поля в 4,5 га построили современные сборочные цеха, вспомогательные постройки и административное здание с теннисным кортом и беседкой. Сборку будет осуществлять совместное предприятие MAZ Asia. Партнером Минского автозавода выступила вьетнамская компания AuViet Industry. Вьетнамской стороне принадлежит 70% уставного фонда, МАЗу - 30%.

"Создание сборочного предприятия - серьезный шаг навстречу потребителям в регионе. Однако нам еще только предстоит завоевать их доверие к автомобилям под брендом МАЗ, собираемым на совместном предприятии во Вьетнаме. Для этого в ближайшей перспективе завод должен выйти на полную мощность, освоить выпуск новых моделей автотехники и осуществить масштабную локализацию компонентов", - подчеркнул гендиректор ОАО "МАЗ" Валерий Иванкович, который принял участие в церемонии открытия объекта.

На первом этапе предполагается собирать восемь моделей автотехники МАЗ, которые уже адаптированы под требования технических регламентов Вьетнама. Среди них большие и малые самосвалы, тягачи для порта, длиннобазные грузовики и шасси для спецтехники. Помимо местной сварки и окраски изучается возможность использования стекла, шин, аккумуляторов и кондиционеров вьетнамского производства. Ожидается, что локализация достигнет 40%.

Собранные грузовики планируется поставлять и на другие рынки АСЕАН - Ассоциации стран Юго-Восточной Азии.

"Рынки Юго-Восточный Азии обладают высоким уровнем защищенности. Создание собственного сборочного производства обеспечит конкурентоспособность техники МАЗ в регионе. Это крайне перспективный проект, который позволит закрепиться на масштабных рынках Юго-Восточной Азии. Наша цель - получить статус завода с наилучшим качеством среди всех автопроизводителей в регионе", - сказал Валерий Иванкович.

Реализации проекта предшествовали Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом и Протокол между правительствами Беларуси и Вьетнама о поддержке производства моторных транспортных средств. Большую роль сыграли развитие белорусско-вьетнамских отношений и активность делового партнера.-0-